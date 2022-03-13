Позолоченный герб РФ, витражи и эмблема за 2 млн: показали "золотой вагон" Медведчука

На территории роскошного дворца Виктора Медведчука в Пуще-Водице стоит его "золотой" вагон.

Об этом пишет "Следствие.Инфо".

Снаружи вагон похож на теплицу или оранжерею. А под маскировочной сеткой расположен настоящий железнодорожный перрон, а на перроне – вагон-ресторан.

"Золотой вагон" был подарком Оксаны Марченко на день рождения мужу.

"Работа длилась около года. Дизайнеры обрисовали этот вагон из эскизов нескольких вагонов Пулмана, Оксана Марченко утвердила проект и все собиралось вручную. Было привлечено более сотни работников - одна фирма производила крышу, другая - боковые панели, другие занимались отделкой", - рассказывает строитель Алексей .

Вагон полностью адаптирован к железнодорожному перрону. Станцию ​​назвали "Дальняя". На рельсах стоит синий вагон-ресторан с надписью заглавными золотыми буквами "Pullman". Это название компании, производящей люксовые автомобили и железнодорожные вагоны.

Фото: slidstvo.info

В поезде есть основной зал около 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. У входа стоит барная стойка. Активист, охраняющий территорию, показал и несколько стаканов, на которых виден позолоченный герб Российской Федерации.

Дополнить роскошь дизайнеры решили позолоченным русским самоваром.

Такие стаканы производит российский "Кубачинский комбинат", они стоят по пять тысяч гривен за штуку.

На самом сайте производителя так описывают эти изделия: "Серебряный подстаканник с позолоченным гербом Российской Федерации станет нетривиальным презентом для вип-персоны. Подобный подарок обязательно оценит человек, занимающий высокую должность на службе у государства", - говорится в описании этих стаканов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль планирует "денацифицировать" украинскую систему образования

В вагоне есть и настольная лампа за более 100 тыс.грн. Это эксклюзивное изделие от французского бренда Bronze D'Art Français, модель называется "Наполеон lll". Ножка сделана из зеленого мрамора, а украшение выполнено из чистого золота.

Кофемашина в вагоне-ресторане тоже эксклюзивная, от итальянского бренда Elektra, стоимостью от 220 тыс. грн.

В вагоне мебель украшена бархатом и другими дорогими тканями, а светильники включаются от нажатия на сенсорные кнопки. Над головой – витражи.

Цена такого вагона неизвестна, однако лишь одна деталь железной эмблемы "Compagnie Internationale des Wagons-Lits", которая устанавливалась на такого типа вагоны "Pullman", стоит 2 млн.грн.

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.