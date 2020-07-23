Появилось приложение бесплатного юриста в смартфоне

Бесплатную юридическую консультацию online можно получить в любом удобном месте. Фото: @minjust.official

Министерство юстиции представило новое мобильное приложение "Бесплатная правовая помощь".

"Теперь можно сказать, что правовая помощь может быть у каждого из вас в кармане, ежедневно, постоянно", - цитирует заместителя министра юстиции Валерию Коломиец "Укрінформ"

Впервые стало понятно, что это нужный инструмент, в начале карантина, - когда увеличились уровень и количество обращений к системе бесплатной правовой помощи, на министерский сайт и в Facebook, рассказала чиновник.

"Мы собрали все это в одну кнопку на мобильном телефоне. Теперь одним прикосновением вы можете получить консультацию, юридическую поддержку и разъяснения ваших прав и обязанностей", - сказала замминистра.

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В Минюсте также работают над тем, чтобы было легче подать документы для получения бесплатной правовой вторичной помощи. То есть, фактически адвоката, который будет представлять лицо в суде.

Люди с ограниченными возможностями передвижения могут заказать адресную правовую помощь - вызвать юриста домой.

Приложение позволяет автоматически позвонить на единый номер системы БПД 0800213103 и получить консультацию юриста; получить информацию обо всех горячих линиях, а также адреса центров и бюро правовой помощи.

Также с помощью этого приложения можно получить контакты других поставщиков правовой помощи по регионам.

Скачать его можно через Play Market и App Store.

Министерство цифровой трансформации запустило "кабинет гражданина" на портале государственных услуг "Дія". Теперь пользователь может посмотреть, какой недвижимостью владеет, узнать о собственных электронных документах в государственных реестрах, информацию об авто, участках земли, бизнесе.