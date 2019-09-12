Появились подробности встречи Зеленского и Трампа

Зеленский встретится с Трампом в сентябре.

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата еще определяется.

Об этом сообщил временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет "Інтерфакс-Україна"

Сейчас происходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока что дата встречи с Трампом не определена.

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи - Gazeta.ua)", - объяснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что президент посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

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Соединенные Штаты Америки прогнозируют тесное сотрудничество с Украиной. Об этом заявлял временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.