Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Об этом сообщают журналисты телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Свадьбу праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

Автор: Bihus.info

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Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решения вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

Его избранница - юрист Анна Огренчук. Несколько недель назад ее назначили в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошли ряд приближенных к Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование, судя по документу, отвечал Богдан.

Автор: Bihus.info

Кроме Богдана на свадьбе Довбенко присутствовал застройщик Ваврыш, который ранее представил проект переноса офиса президента в ''Украинский дом".

Во время визита президента Владимира Зеленского в Житомирскую область с ним не было руководителя Офиса Андрея Богдана, который традиционно ездит с главой государства областями.