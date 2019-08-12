Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам

Президент Владимир Зеленский поручил уволить всех силовиков, причастных к схемам с незаконной добычи янтаря. Об этом он заявил на рабочем совещании в Житомирской области.

"Собирайте вещи", - говорит президент силовикам, причастным к схемам.

"Начнем работать по всем фамилиям в трех областях. Эти люди сами о себе это знают, они сейчас нас слушают. Лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и изменили адрес своего существования, страну своей жизни. Это для них будет самый мягкий вариант.

В этой схеме и Нацполиция, и Служба безопасности, все такое. Я так понимаю, если мы говорим о Житомирской области, это Олевский и Овручский районы (янтарные районы. - Gazeta.ua). Руководители райотделов полиции, я вас очень прошу уволить их. Что касается руководителя области полиции? Есть этот человек. Скажите, пожалуйста, что у вас происходит в области?

Вам приятно, что о полиции, которую должны уважать украинцы, вы все тоже в схеме. Как нам жить, украинцам, с этим? О какой безопасности мы говорим?" - заявил Зеленский.

Вместе с президентом на совещании был и.о. председателя СБУ Иван Баканов.

С Зеленским не было Богдана, зато был Баканов.

Руководитель областного управления полиции ответил, что не может уволить одного из районных начальников, который отстранен, с должности, так как тот на больничном.

Зеленский: "А сколько вы лет работаете главой?"

Областной начальник полиции: "Четвертый".

- Четвертый? То есть, вы знаете, что у вас тут происходит?

- Мы почти прекратили массовую добычу. Надо очень большие силы.

- Я вам не верю, простите, пожалуйста. Я тоже вам рекомендую покинуть свой пост. Буду говорить с Аваковым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с янтарными пиратами Житомирской области.

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Также Зеленский требовал увольнения областного начальника СБУ.

"Вы знаете, что СБУ тоже в этой схеме?" - спросил он у руководителя СБУ.

"На сегодняшний день управлением изъято более 13 тонн янтаря", - ответил чиновник.

"Я вас благодарю. Мы сменим главу СБУ в Житомирской области. Я бы хотел, чтобы Иван Геннадьевич Баканов рассмотрел другую кандидатуру", - сказал Зеленский.

Также на совещании президенту заявили, что прокурор находится в отпуске.

"Когда отпуск у него начался? А есть заявление с датами? Позвоните, вам привезут, я хочу увидеть, когда он ушел в отпуск", - отреагировал глава государства.

В Житомирской области полицейский спецназ с погоней задержал автомобиль, в котором была рекордная партия нелегально добытого янтаря. Далее его передадут в Нацбанк на хранение, сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков.