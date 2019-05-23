Появились петиции за отставку Зеленского

Президенту Владимиру Зеленскому начали писать о разочаровании. Фото: president.gov.ua

На сайте главы государства появились 2 петиции за отставку президента Владимира Зеленского.

Их зарегистрировали 22 мая.

Одна уже набрала 11 172 голосов из необходимых 25 тысяч.

"Первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сложившихся в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с поста президента Украины!" - говорится в тексте.

Автором петиции стал Максим Безрук.

Во второй петиции говорится об отставке Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний.

"Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6 месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплаты, пенсии и соцвыплаты; и другие), - тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку", - говорится в тексте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Каннабис у нас точно еще не легализовали?": соцсети реагируют на возможный референдум о мире с РФ

21 мая на вечернем эфире телеканала "112 Україна", связанном с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил: "Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение".