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пятница, 06 сентября 2019 10:47

Появились новые подробности бизнеса Медведчука в России

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Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тарас Козак не задекларировал гражданскую жену, на которую оформлена доля в российском бизнесе кума президента РФ Виктора Медведчука. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Гражданская жена Козака Наталья Лавренюк имеет общий нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Медведчуком и многочисленное имущество в Украине одновременно парламентарий не упоминает о ней в своей декларации, сообщают журналисты.

Уроженка Львова с украинским и российским паспортами Лавренюк имеет 25-процентную долю в компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Данные об этом содержатся в реестре юридических лиц России.

Марченко контролирует в этой компании 61%. Это - доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет украинская телеведущая через фирму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

 

В Украине Лавренюк значится владелицей частного предприятия "Лилия", которое, по данным источников в налоговой, не приносит ей доходов.

В то же время журналисты обнаружили у нее 12 квартир в Киеве и Львове и еще с десяток земельных участков в Киевской области. Совокупно за последние 14 лет официальные доходы Лавренюк составили около 5 млн грн - либо вряд ли можно объяснить наличие этих квадратных метров недвижимости.

 

Лавренюк - постоянная спутница Козака в зарубежных командировках по меньшей мере с 2005 года. Они вместе путешествовали в Россию и Европу: самолетами, автобусами и машинами. Совместных перелетов в течение 10 лет журналисты насчитали более 100 - это Париж, Ницца, Флоренция, Рим, Лондон, Цюрих, различные курортные острова.

 

Кроме того, партнерша семьи Медведчука в России Лавренюк оказалась матерью ребенка Козака.

Ни ребенка, ни Лавренюк, ни оформленный на нее бизнес в России и имущество в Украине нардеп в декларацию не внес. Скрытие сведений о лице, с которым декларант находится в фактических брачных отношениях, и недекларирование оформленного на нее имущества и бизнеса - это преступление, говорят антикоррупционные юристы.

"Получается, что депутат Козак, похоже, последовал примеру своего давнего политического соратника Медведчука, оформив свою долю в совместном с ним российском бизнесе на женщину. И если Медведчук привлек эту схему, чтобы обойти американские санкции, - можно лишь предположить, что Козак так поступил, чтобы под них не попасться", - резюмируют журналисты.

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Ранее сообщалось, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в России.

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Дата
06
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