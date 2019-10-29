Появилась социология о выборах мэра Киева

За Кличко сейчас бы проголосовали 36,6% избирателей-киевлян, говорят социологи. Фото: УНІАН

Победу на выборах Киевского городского головы получил действующий мэр Виталий Кличко, если бы голосование состоялось в середине октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 11 по 22 октября.

За Кличко проголосовали бы 36,6% киевлян, среди тех, кто определился.

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко - 18%.

Участник эфиров на телеканалах, связанных с кумом президента РФ Виктором Медведчуком, Андрей Пальчевский - 12,6%.

Бывший "регионал", экс-председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов - 8,6%.

Экс-нардеп Николай Томенко - 8,1%.

Экс-нардеп Борислав Береза - 5,7%.

Экс-нардеп Андрей Ильенко - 4,7%.

Экс-нардеп Владимир Бондаренко - 3,2%.

Депутат Киевсовета Сергей Гусовский - 1,2%.

Опрос проводился методом телефонных интервью. Опросили 803 респондента, проживающих в Киеве, в возрасте от 18 лет.

Погрешность не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года.

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Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.