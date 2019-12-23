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понедельник, 23 декабря 2019 16:18

Появилась новая порция записей скандального Трубы

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Появилась новая порция записей скандального Трубы
Обнародовали новую запись разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и Андрея Смирнова

Будущий заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Смирнов 19 июля 2019 года рассказал главе Госбюро расследований Роману Трубе, как будет "отбеливать" обвиняемого в финансировании террористов "ЛДНР" бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и Андрея Смирнова, который на момент записи возглавлял адвокатское объединение Smyrnov Law Office, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня важный суд в понедельник по Ефремову", - Смирнов

"Президент сменился, чего его (Ефремова. - Ред.) так долго держат?" - Труба

Смирнов сообщил, что против Ефремова в отличие от от экс-мэра Славянска Нели Штепы, якобы нет доказательств, что он террорист или сепаратист.

"Луценко ходит, бл#дь, и рассказывает всем, что он террорист сепаратист. А если по Штепе были вопросы. Они реально были, где эта Штапа дурная бегала с флагом российским. Вы мне по Ефремову покажите хоть что-то. Хоть одно видео, где он стоит, где он кричит, где он финансирует. Ничего нету… Нам надо сейчас изменить меру с поправкой на решение Конституционного, которую убрали 176-ю статью на безальтернативность. Изменить меру. И дальше суд на раз-два три по нему сделает "оправдос" - там другого варианта нет", - заявил Смирнов.

"Это принципиально.Прокуроры должны сидеть за такую х#йню. Они должны аналогично сесть, бл#дь, и посидеть. Пускай полгода - год, бл#дь, они должны почувствовать, что это такое", - Труба.

Согласно информации, Андрей Смирнов в 2017 году создал адвокатское объединение Smyrnov Law Office. Одним из клиентов Смирнова был Александр Ефремов - бывший глава фракции Партии регионов, которого обвиняли в государственной измене. Судебное разбирательство по этому делу тянулось три года. Смирнов неоднократно критиковал работу правоохранительных органов и утверждал, что дело политически мотивировано.

После приведенного выше разговора, который состоялся 19 июля 2019 года, через 3 дня - 22 июля - суд освободили Ефремова из-под стражи, а 19 сентября суд отменил домашний арест и заменил его личное обязательство.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.

Отметим, что Андрей Смирнов – был депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Укроп", получил известность как один из основных адвокатов, защищавших Геннадия Корбана в 2015-16-м годах. Седьмого августа Смирнов стал членом рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции в Комиссии по вопросам правовой реформы. А 10 сентября президент назначил его замруководителя своего Офиса Андрея Богдана. Близок к Андрею Богдану, и его назначение в ОП не вызвало удивления. Первое интервью в новой должности он дал "Цензор.НЕТ".

Цензор.НЕТ
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