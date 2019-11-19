"Потому что предрассудки" - Зеленский извинился из-за небритости

Президент появился на камеры небритым.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою небритость предрассудками и пообещал привести себя в порядок после возвращения в Украину захваченных осенью прошлого года Российской Федерацией военных судов.

Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Чехии пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Я хочу извиниться, что небритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово - "забобони". Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю.

Такой есть "забобон". Знаете: сейчас я жду корабли - корабли вернутся, тогда побреюсь", - сказал Зеленский.

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Артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" 18 ноября прибыли в Одессу. Россияне удерживали их 358 дней. Суда захватили в прошлом году 25 ноября в Керченском проливе во время прохода в Мариуполь. На них напали восемь российских кораблей и два самолета. Несколько часов преследовали, открыли огонь. Украинских военных перевезли в Москву. Катера пришвартовали в порту "Генмол" в Керчи. 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил вернуть корабли и освободить 24 членов экипажей. Люди вернулись в Украину 7 сентября после обмена.