"Потенциальная коалиция "Слуги народа" и "Голоса" усилит партию власти в парламенте и обеспечит надежный мостик на Запад" - эксперт

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Коалиция "Слуги народа" и "Голоса" усилит партию власти в Верховной Раде и обеспечит надежный мостик на Запад.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в "Интерфакс-Украина" во время пресс-конференции "Политическая диспозиция накануне весны".

По словам эксперта, в Верховной Раде неустойчивое большинство, уже давно перестала быть монобольшинством, а потому "Слуги народа" ищут партнеров для коалиции и усиления.

"Потенциальные союзники прошлой осенью - "За будущее" переживают определенный сезонный кризис: из политической силы выходят отдельные игроки и региональные политики, за кем были закреплены отдельные области, поэтому они пока не рассматриваются.

Также есть и другие потенциальные партнеры, но со многими есть идеологические или политические разногласия. В то же время коалиция с партией Киры Рудик не принесет политических и рейтинговых потерь Слугам", - добавляет политический обозреватель.

По словам эксперта, партия "Слуга народа" неоднородна - у них есть фланг как прозападных, так и пророссийских, что работает им на выгоду, ведь увеличивает поле для маневрирования. Они не могут усилиться одной партией, но важно чтобы эта коалиция работала на национальный интерес.