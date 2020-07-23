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четверг, 23 июля 2020 05:45

Постоянного представителя Украины в ООН избрали вице-председателем Экономического и социального Совета

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Постоянного представителя Украины в ООН избрали вице-председателем Экономического и социального Совета
Кислицу избрали вице-председателем экономического совета. Фото: Униан

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица избран вице-председателем Экономического и социального Совета ООН.

Он получил эту должность на период 2020-2021 годов, сообщила пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Кислица подчеркнул, что его основным приоритетом на должности станет активизация оперативной деятельности ЭКОСОС с целью оказания поддержки странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.

"Речь идет как о реализации проектов, направленных на борьбу с новым коронавирусом, так и о пост-кризисном экономическом восстановлении", - отметил Кислица.

На проектную деятельность ООН ежегодно направляется около 30 млрд долларов.

"Только Программа развития ООН, которая работает в более чем 150 странах, оперирует годовым бюджетом в 5,8 млрд долларов. За прошлый и текущий годы ПРООН реализовала проектов в Украине на сумму более 300 млн долларов", - добавил постпред Украины.

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ЭКОСОС отвечает за координацию экономической и социальной политики ООН. В ее состав входят 54 государства. В составе бюро ЭКОСОС, европейский регион в котором, кроме Украины, будет представлять Швейцария, а председательствовать будет Пакистан.

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