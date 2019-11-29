Посольство Украины возмущено переименованием улиц в польском Перемышле

Украина возмутилась переименованием улиц в Польше. Фото: Фокус

Посольство Украины в Польше возмущено из-за отмены городскими властями Перемышля решения о присвоении одной из улиц имя епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского, репрессированного в советские времена.

Дипломаты назвали поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля о переименовании улицы, говорится в сообщении посольства Украины в Польше в Facebook.

"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя блаженного, а затем на решение католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано", - говорится в сообщении.

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Эта улица существует с 2013 года и насчитывает всего несколько десятков метров перед греко-католическим собором. Целью размещения этой улицы на карте города была символическая дань украинской греко-католической общине Перемышля, в которой Коциловский был епископом.