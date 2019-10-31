Посольство Украины назвало провокацией визит пророссийской организации из Крыма к президенту Чехии

Посольство Украины прокомментировало визит проросийсих организаций к президенту Чехии. Фото: АТР

Украина выразила решительный протест из-за приглашения на торжественный прием в Пражском граде представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", лояльной к Кремлю.

Рассматривают подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию российско-чешских отношений, сообщается в заявлении посольства Украины в Чешской Республике.

"Заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению", - подчеркнули в дипучреждении.

Украинская сторона также призвала официальных лиц и госорганы Чехии воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.

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Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.