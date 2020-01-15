Посольства Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского

Изменения в Конституцию, предложенные Зеленским, депутаты должны направить на заключение в Конституционный суд. ФОТО: Офис президента

Посольства Германии и Канады в Украине раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, которым он предлагает внести изменения в Конституцию по децентрализации власти.

Соответствующие сообщения они сделали на своих страницах в Twitter.

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По мнению посольства Германии, изменения не отвечают принципу укрепления прав общин.

А качество должно быть важнее скорости.

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 15 января 2020 г.

Посольство Канады указало, что некоторые изменения "ограничивают демократические процессы".

🇨🇦поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами #ECLSG — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) 15 января 2020 г.

Изменения в Конституцию стоят первыми в повестке дня заседания Верховной Рады 15 января. Нардепы должны направить президентский законопроект на заключение Конституционного Суда Украины. Докладывать будет представитель Владимира Зеленского в Конституционном Суде. Первый законопроект о децентрализации президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде 13 декабря. Однако комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал его.