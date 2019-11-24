Посол США хотела сделать Сытника президентом - Луценко

По словам Луценко, Сытник заявлял, что поддерживает президентскую кампанию Хиллари Клинтон Фото: Википедия

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко жаловался адвокату президента США Руди Джулиани на то, что тогдашний посол США Мари Йованович тратит слишком много денег на пиар НАБУ и хочет сделать его директора Артема Сытника следующим Президентом Украины.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте American Oversight, пишет Укринформ.

Эксгенпрокурор выражал недовольство руководством вновь антикоррупционных органов, их неуправляемость и неэффективность, а также говорил о конфликте между Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

По словам Луценко, Сытник заявлял, что поддерживает президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

Йованович была отозвана из Киева в мае - на 2 месяца раньше запланированного срока. На слушаниях в Палате представителей она заявила, что президент США Дональд Трамп лично требовал от Госдепа ее освобождения и "развернул кампанию" против нее.

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В начале марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи после назначения на должность с послом США Мари Йованович она якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте США назвали его заявления ложными.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович солгала во время выступления в Конгрессе по делу импичмента президента США Дональда Трампа. По его словам, он обращался в посольство США в Украине с просьбой организовать встречу с генеральным прокурором США. Луценко хотел обсудить с американским коллегой вопросы возврата 7 миллиардов долларов окружения Виктора Януковича вывел из Украины в США, передает pravda.com.ua.