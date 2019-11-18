Луценко говорит, что Йованович врет. Версия бывшего генпрокурора

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1413
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1431
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1044
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10170
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5409
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1890
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Зеленский записал странное видео
Зеленский записал странное видео
Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)
Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1413
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 981
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4014
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
Просмотров: 153
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 07:39

Луценко говорит, что Йованович врет. Версия бывшего генпрокурора

  Комментировать
Луценко говорит, что Йованович врет. Версия бывшего генпрокурора
"В показах Мари Йованович Конгресса есть прямая ложь" - Луценко. Фото: pravda.com.ua

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович солгала во время выступления в Конгрессе по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

По его словам, он обращался в посольство США в Украине с просьбой организовать встречу с генеральным прокурором США. Луценко хотел обсудить с американским коллегой вопросы возврата 7 миллиардов долларов окружения Виктора Януковича вывел из Украины в США, передает pravda.com.ua.

"В показах Мари Йованович Конгресса есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах", – сказал Луценко.

Бывший экс-прокурор Украины утверждает, что Йованович сказала неправду Конгресса США о том, что Луценко не предоставил информации, с чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США.

"Хотел добиться возвращения в Украину 7 миллиардов долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни в центральной правоохранительной системе США, ни у посольства", - добавил Луценко.

Он отметил, что не знает, почему Йованович может говорить неправду о нем и его "очень удивляет, как они свободно обращаются в своих показаниях перед Конгрессом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко и порохоботы разрушали репутацию Йованович - свидетельство чиновника

26 сентября Белый дом опубликовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик посетовал, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента — бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

15 ноября во время парламентских слушаний по импичменту президенту США Дональду Трампу бывшая госпожа посол в Украине Мари Йованович заявила, что на ее устранение с должности повлияли иностранные коррумпированные интересы. Она уточнила, что имела в виду украинских влиятельных лиц, которые манипулировали американским правительством и привыкли действовать по "правилам коррупции".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луценко говорит, что Йованович врет. Версия бывшего генпрокурора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 94752
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 22779
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 12393
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 9351
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
26
 Просмотров: 8964
Политика
В Украину с двухдневным визитом едет глава МИД Германии
В Украину с двухдневным визитом едет глава МИД Германии Просмотров: 36
Из Министерства экономики уволили 47 топ-чиновников
Из Министерства экономики уволили 47 топ-чиновников Просмотров: 279
Зеленский и Пристайко не знали о задержке военной помощи - Трамп
Зеленский и Пристайко не знали о задержке военной помощи - Трамп Просмотров: 171
Что происходит на местах разведения сил на Донбассе
Что происходит на местах разведения сил на Донбассе Просмотров: 783
Милованов рассказал, как курил марихуану
Милованов рассказал, как курил марихуану 1 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
1
Похитили голову "Укрэксимбанку"
1
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Голосов: 13687
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua