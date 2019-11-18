Луценко говорит, что Йованович врет. Версия бывшего генпрокурора

"В показах Мари Йованович Конгресса есть прямая ложь" - Луценко. Фото: pravda.com.ua

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович солгала во время выступления в Конгрессе по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

По его словам, он обращался в посольство США в Украине с просьбой организовать встречу с генеральным прокурором США. Луценко хотел обсудить с американским коллегой вопросы возврата 7 миллиардов долларов окружения Виктора Януковича вывел из Украины в США, передает pravda.com.ua.

"В показах Мари Йованович Конгресса есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах", – сказал Луценко.

Бывший экс-прокурор Украины утверждает, что Йованович сказала неправду Конгресса США о том, что Луценко не предоставил информации, с чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США.

"Хотел добиться возвращения в Украину 7 миллиардов долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни в центральной правоохранительной системе США, ни у посольства", - добавил Луценко.

Он отметил, что не знает, почему Йованович может говорить неправду о нем и его "очень удивляет, как они свободно обращаются в своих показаниях перед Конгрессом".

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26 сентября Белый дом опубликовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик посетовал, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента — бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа. 15 ноября во время парламентских слушаний по импичменту президенту США Дональду Трампу бывшая госпожа посол в Украине Мари Йованович заявила, что на ее устранение с должности повлияли иностранные коррумпированные интересы. Она уточнила, что имела в виду украинских влиятельных лиц, которые манипулировали американским правительством и привыкли действовать по "правилам коррупции".