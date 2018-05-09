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среда, 09 мая 2018 04:30

Посол ЕС назвал самую успешную украинскую реформу

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Посол ЕС назвал самую успешную украинскую реформу
Названо самую успешную украинскую реформу. Фото: ТСН

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что благодаря помощи Евросоюза в Украине было проведено много реформ, но децентрализация является одной из самых успешных.

"Мы, в частности, задействованы в процессе децентрализации, который является одним из наиболее важных и наиболее успешных процессов в Украине", - сказал посол ЕС, добавив, что кроме того Евросоюза удалось успешно реализовать многие программы в различных сферах в Украине. Об этом Мингарелли в ходе лекции для студентов Киевского института бизнеса и права, сообщает РБК-Украина.

Также Хьюг Мингарелли сообщил, что в ближайшее время в Украине будет представлено большое количество программ обмена для украинских студентов.

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Ранее Мингарелли заявлял, что реформ в Украине не видят разве что идиоты, и назвал законопроекты, которые могут повредить репутации Украины.

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