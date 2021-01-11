Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин

Скрыпин не подбирал слова

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского было затянутое, а продукт его бывших коллег со "Студии Квартал-95" - русификация и советчина. Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua.

"Знаете, я посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я в жизни не видел. Я вам честно скажу. Это просто не смешно. Все ждал, когда надо будет смеяться. Как в анекдоте: после слова "лопата" - смеемся. Даже слово "лопата" не прозвучало.

Во-вторых, впечатление от просмотра: все это тотальная русификация. Несмотря на то, что Кошевой говорит "Слава Україні", поздоровавшись в начале. А дальше все по-русски - в жюри, выступления... Не "Квартал", "Лига смеха", хотя и то и то х**ня. "Лига смеха" - это не смешно, "Квартал" - омерзительно, такая советчина", - сказал журналист.

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"Володя Зеленский удивил приветствием с детьми. Использовать детей - это, во-первых, не этично. Мягко говоря. Начал свое выступление: "Скучно?" - я подумал: скажет просто с Новым годом, пока.

14 минут, 1/3 урока в школе Володя Зеленский рассказывал маленьким детям о достижениях, сложную ситуацию, такая политинформация. Для кого? Это дети, чего ты их мурыжишь? Ты на телевидении работал, знаешь, что такое хронометраж. Тебя столько не будут смотреть сознательные люди. Мы знаем все г*мно, которое ты сделал, знаем все достижения", - сказал Скрыпин.

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении разговаривал с детьми. "Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты. А после кого-то останутся мосты", - заявил он.