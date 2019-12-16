"Последствия будут негативные" - Милованов назвал угрозу от незапуска рынка земли

Без рынка земли не будет экономического развития, говорит Милованов. Фото: УНІАН

Рынок земли обеспечит экономическую стабильность. Его отсутствие отнимает рост ВВП.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV.

На вопрос "Что будет, если Верховная Рада не проголосует запуск рынка земли?" министр ответил:

"Мы потеряем в следующем году 0,23% ВВП. И до 1%, затем 2 и 3% в последующие годы.

Так, чтобы просто прикинуть - 150 миллиардов долларов. Считаем 1% от него - это полтора миллиарда".

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"Нам нужен экономический рост. Кажется, это маленькая цифра - один или два процента. Но если бы мы их посчитали за последние 20 лет, то у нас было бы 20% (ВВП. - Gazeta.ua). А 20% - это уже значительно", - добавил он.

"Важно, чтобы мы росли 4-5%, возможно - больше. Но росли постоянно. Чтобы был устойчивый рост и меньше кризисов и больше стабильности. Таким образом поднимем зарплаты и создадим рабочие места для людей. Для развития сельского хозяйства, нам действительно нужны длинные и дешевые деньги.

А без запуска рынка земли, без того, что фермер станет владельцем своего главного актива, длинные дешевые деньги к фермеру не придут. Поэтому в долгосрочном периоде влияние гораздо более негативное. Мы не сможем запустить переработку и добавить больше стоимости. Останемся аграрной отраслью, которая производит довольно простые продукты. Поэтому рынок земли крайне необходим", - сказал Милованов.

Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.