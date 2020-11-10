После Зеленского предусмотрели власть Медведчука

Валетов назвал следующего вероятного президента после Зеленского. Фото: Патриоты Украины

После Зеленского к власти может прийти Медведчук, предполагает украинский писатель Ян Валетов.

"Зеленский имел полгода, когда реально руководил парламентом. За это время можно было принять больше законов. Теперь монобольшинства нет. Может и этот Совет распустить. Но каждый раз состав становится хуже предыдущего. Янукович не выиграл в 2010-м - это мы проиграли ранее . В 2004-м он казался политическим трупом. Но поведение демократических сил привела к тому, что недемократическая оппозиция восстала из пепла и пришла к власти. В 2014 году в ВР зашли не только "гидникы", но и негодяи. Если Зеленский распустит этот состав , то в следующем будем считать, сколько там ни членов ОПЗЖ и "За будущее". Лучше, когда все стабильно. Если этими недовольны, на следующих выборах возьмем других", - объясняет

Янукович был политическим трупом, а Медведчук - сейчас нет, добавляет.

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"Сильный политик. Сколько лет он уже во власти? И не изменяет свои взгляды. Наращивание электорат. Последовательный, умный, жесткий. Имеет свое понимание Украины. Не думаю, что если придет к власти, побежит сдавать ее России. Все, кто оказывается на верхушке, хочет грабить самостоятельно. У нас может вырасти и свой Путин. Затем Украину ждет следующая и следующая его каденции. Этот в Ростов не убежит. Так и не поняли, почему после Порошенко, который был не самым плохим президентом и оставил много положительных дел, пришел Зеленский на чистом популизме. Тоже неплохой человек, но без опыта, повой шоумен. Так может прийти и Медведчук. и кто знает, будет ли хуже Зеленского. Это стабильно вторая сила - по востоку и центру. Мы видели цифры на парламентских и местных выборах . Разочарованное большинство проголосует за кого угодно. Но кто в противовес ему может быть лидером из демократического лагеря?

"Зеленский делает то же, что Янукович" - писатель о конституционном кризисе

Не делаю трагедии из этих прогнозов. Проукраинские силы могут быть разными".

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