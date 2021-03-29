После указа Зеленского по Тупицкому сайт КСУ не работает третьи сутки

Сайт Конституционного суда не работает 3-и сутки.
Причины устанавливаются, сообщили агентству "Інтерфакс-Україна" в учреждении.
При попытке открыть сайт суда страница не загружается.
"Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина", - сообщили в суде.
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27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Тем же решением отменил указ от 17 сентября 2013-го о назначении судьей Александра Касминина.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В декабре прошлого года Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
29 декабря президент отстранил его на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи.
Управление государственной охраны не пустило Тупицкого в здание суда и рабочий кабинет.
ГБР заявило о сообщении председателю КС подозрения. Секретариат КС фактически превратился в юридическую фирму его председателя, заявили в бюро.
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