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После серии "минирований" на Закарпатье избрали председателя облсовета

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После серии &quot;минирований&quot; на Закарпатье избрали председателя облсовета
Нового председателя избрали не с первой попытки. Фото: ukrinform.ua

В четверг, 25 ноября, в Закарпатском областном совете депутаты избрали председателя. Им стал представитель партии "Родное Закарпатье" Владимир Чубирка.

За соответствующее решение проголосовали 37 депутатов из 64.

Депутаты из фракций "За будущее", "Слуга народа" и "КМКС Партия венгров Украины" сообщили, что не будут участвовать в голосовании, пишет Суспільне.

Владимир Чубирко был председателем Закарпатского облсовета в 2014-15 годах. Задекларировал пять земельных участков, три дома и три квартиры. Имеет Mercedes-Benz 2011 года, у его жены - Lexus 2013-го. В прошлом году получил подарок - 3 млн 728 тыс. грн. Наличными держит 1 млн 800 тыс. грн и €100 тыс.

Является директором фирмы, занимающейся выращиванием зерновых, бобовых культур и семян масличных культур.

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Нового председателя избрали не с первой попытки, со скандалами, взаимными обвинениями фракций о незаконности действий и тремя "заминированиями" здания облсовета, сообщает Zaxid.net

28 октября представителя "Слуги народа" Алексея Петрова отправили в отставку с поста председателя Закарпатского облсовета. Тот назвал сессию нелегитимной и заявил, что обратился в прокуратуру.

После этого депутаты решили провести следующее заседание в четверг, 4 ноября. А 4 ноября 0 снова перенесли заседание 6 ноября. Тогда полиция сообщила о заминировании помещения облсовета. Уволенный Петров созвал заседание на 15 ноября. Тогда снова сообщили о заминировании. Заседание перенесли на 17 ноября, в тот день тоже сообщили о заминировании.

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