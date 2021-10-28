Председателя Закарпатского облсовета сняли с должности, он заявил в прокуратуру

Алексей Петров раньше работал в СБУ. Фото: zakarpat-rada.gov.ua

Председателя Закарпатского областного совета, представителя "Слуги народа" Алексея Петрова отправили в отставку.

За это решение 28 октября на сессии совета проголосовали 35 депутатов из 36 зарегистрированных. Всего в облсовете 64 депутата.

За такое решение отдали голоса представители депутатских фракций "Родного Закарпатья", "Команда Андрея Балоги", "Батькивщины", "Европейской солидарности" и ОПЗЖ, сообщает Depo.Закарпаття

В заседании не участвовали представители "Слуга народа", "КМКС – Партия венгров Украины" и "За будущее".

Петров назвал сессию нелегитимной и сообщил, что обратился в прокуратуру.

"Происходящее является нарушением всех правовых норм и имеет признаки самоуправства. Я обратился по этому поводу в прокуратуру и полицию", - заявил он.

Дополняется.