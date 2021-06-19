После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков

Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, сказал Разумков. Фото: Getty Images

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что закон об олигархах надо рассматривать учитывая, что будет после каденции президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

"Я думаю, что в первом чтении многие нажмут кнопочку "За". Наверное, не все, потому что есть альтернативные законопроекты.

Касательно второго чтения, коллеги будут вносить свои предложения. Я буду вносить", - рассказал спикер.

Разумков заявил, что "должна быть отдельная структура, которая бы вносила в реестр (олигархов. - Gazeta.ua)".

"Для того, чтобы потом ни у журналистов, ни у крупных бизнесменов, которые могут попасть в перечень олигархов, ни у чиновников не было вопросов в прозрачности принятия решений.

Потому что в СНБО по Конституции нет таких полномочий. Во-вторых, закон прописан на десять лет. Сегодня мы имеем президента Зеленского и понимаем, как он будет действовать. А после его каденции всегда необходимо будет иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу Украины", - сказал спикер.

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Также Разумков заявил, что должен быть еще один закон о лоббизме, как в США.

"Где все открыто, где есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон. Они декларируют свои доходы, контакты", - сказал он.

В то же время председатель Верховной Рады сказал, что оснований для роспуска парламента нет.

"Согласно Конституции оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет", - заявил Разумков.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов. В видеообращении Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.