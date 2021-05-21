Посла Португалии вызвали в МИД для разговора о крымских татарах

Посла вызвали после появления информации, что Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму. Фото: МИД

Посла Португалии в Украине Антониу Машаду 20 мая пригласили в Министерство иностранных дел Украины.

Обсудили позицию Португалии в контексте подготовки заявления Европейского Союза в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма, сообщила пресс-служба МИД.

Перед этим в СМИ появилась информация, что Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму.

"Первый заместитель министра подробно проинформировала посла о трагических событиях 1944 года, когда невинные представители крымских татар подверглись насильственной депортации, организованной советским тоталитарным режимом. Как отметила Эмине Джапарова, сегодня в худших традициях Советского Союза российская оккупационная администрация продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму, прибегая к беспрецедентным нарушениям прав человека", - говорится в сообщении МИД.

Португалия сейчас председательствует в ЕС. Джапарова выразила надежду, что страна и в дальнейшем будет понимать важность чествования Евросоюзом жертв советского тоталитарного режима. Она отметила, что ЕС в своих выступлениях в рамках ОБСЕ последовательно выступает как надежный партнер Украины.

"Убеждена, что, строя лучшее будущее, основанное на общих ценностях демократии, свободы, человеческого достоинства, верховенства права и уважения прав человека, мы не должны забывать важных уроков прошлого, таких как депортация крымских татар, осуществленная ​​сталинским режимом 77 лет назад", - отметила Джапарова.

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Посол указал, что Португалия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Машаду отметил важность распространения правды о преступлениях прошлого и современности.

18 мая исполнилось 77 лет со времени депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины. Тогда с полуострова депортировали 191 044 человека. Этот день отмечают также как День борьбы за права крымскотатарского народа.