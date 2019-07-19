Портнов не пришел на допрос в ГПУ

Бывший соратник Януковича Портнов не явился на допрос в ГПУ. Фото: ukrinform.ua

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов не явился на допрос в Генпрокуратуру.

Его вызвали в качестве свидетеля по делу о препятствовании участникам Евромайдана, злоупотреблении властью и организации массовых убийств. Причины неявки официально ГПУ он не сообщил, сообщает "5 канал"

Cам Портнов в Facebook написал, что находится за границей и может прийти в Генпрокуратуру лишь на следующей недели.

"Он вызывался на 11:00. Целью его допроса была проверка предыдущих показаний, так как в этом производстве уже дважды допрашивался в качестве свидетеля, и вызывался для проверки его предыдущих показаний. На указанное время к следователю не явился, официально никаких сообщений о причины неявки не было.

Мы соответственно будем обращаться снова вызывать с соответствующей повесткой и выяснять причины его неявки", - сказал заместитель главы департамента спецрасследований ГПУ Юрий Безчасный.

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