Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-"беркутовца" выпустили на свободу

Святошинский суд выпустил под домашний арест беркутовца, который убил 48 майдановцев. Фото: Соцсети

Святошинский райсуд Киева выпустил из-под стражи сотрудника "Беркута", которого подозревают в убийствах участников Революции достоинства.

Сергей Тамрута, по решению суда, отправился под круглосуточный домашний арест, сообщает "Громадське".

Его обвиняемых коллег Зинченко, Янишевского и Мариченко будут держать под стражей в течение 2-х месяцев.

После оглашения решения из зала стали раздаваться возгласы: "Вы их так будете по очереди отпускать!"

"При рассмотрении ходатайства о мере пресечения суд спрашивал адрес проживания у обвиняемых, чего раньше не было и что может быть плохим сигналом. У многих ощущение, что 5 "беркутовцев" могут отпустить. Стороны долго выступали, выступали все "беркутовцы", были очень подготовлены. Адрес Святошинского суда - Жилянская, 142", - написала на своей странице в Facebook Мария Лебедева.

Суд также объявил перерыв до 11:30 20 августа.

В столице Украины погибли более 100 человек.

Тогда на уже заполненный людьми Майдан Независимости заехали машины с отрядами "Беркута". Применили к гражданам огнестрельное оружие. Народ ожидал изменения действующего режима в стране. Главпочтамт и комитет Гостелерадио стал убежищем для протестующих. Горел Дом профсоюзов.