Porsche Cayenne и дом на 387 квадратных метров. Венедиктова показала состояние в декларации

Венедиктова обнародовала декларацию. Фото: Facebook Ирины Венедиктовой

В 2020 году генеральний прокурор Ирина Венедиктова задекларировала автомобиль Porsche Cayenne и более 700 тыс зарплаты, которую получила в должности.

Упомянутое авто стоит 867,3 тыс. грн, его купила в 2014 году, свидетельствуют данные, обнародованные в Едином государственном реестре деклараций, передает Цензор.НЕТ.

Ее муж пользуется автомобилем Honda CR-V 2016 выпуска. Авто купил его отец в 2020 году.

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Еще она задекларировала 753,2 тыс. грн зарплаты в должности генпрокурора, 130,9 тыс. грн - от работы в Государственном бюро расследований, 25,7 тыс. грн - как депутат Верховной Рады и 32,6 тыс. грн от предоставления имущества в аренду. В распоряжении также есть $ 40 тыс и 620 тыс грн наличными, а на банковских счетах - 5100 евро и 10 495 тыс грн.

Венедиктова задекларировала паркоместо, нежилое помещение цокольного этажа в Харькове. Дети генпрокурора являются владельцами земельного участка площадью 1500 квадратных м и жилым домом площадью 387 квадратных м в Харьковской области. Ее муж Денис Колесников арендует жилой дом площадью 147,8 квадратных м, а также земельный участок 1500 квадратных м на Киевщине.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова манипулирует, когда говорит о деле в отношении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.