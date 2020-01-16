Порошенко заступился за Гончарука

Неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал, говорит Порошенко

Правительство Алексея Гончарука атакуют один из олигархов и Россия.

Об этом сказал пятый президент, народный депутат Петр Порошенко в кулуарах в четверг.

"Возвращаясь к ситуации с пленками, я хочу сказать, что это не украинский сценарий.

Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Которые надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать вызовам и рискам.

Абсолютно не украинские силы пытаются раздувать псевдоскандал. Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство. На российских. И на каналах одного известного олигарха.

Каковы причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может, сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы. Там есть настоящая причина атаки на экономический блок правительства. Наша политическая сила точно в этом участвовать не будет", – заявил Порошенко журналистам.

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.