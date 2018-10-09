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вторник, 09 октября 2018 09:06

Порошенко вызвал силовиков "на ковер"

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Порошенко вызвал силовиков &quot;на ковер&quot;
Порошенко поручил правительству оказать всю необходимую помощь людям. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко вызвал руководителей силовых ведомств для доклада из-за взрывов арсенала боеприпасов в пгт Дружба на Черниговщине.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Тwitter.

"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине", - написал Цеголко.

Также Порошенко поручил правительству оказать всю необходимую помощь людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Черниговщине каждую секунду разрывается несколько снарядов

После трех ночи на военных складах вблизи арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начались взрывы. На месте работают специалисты, к ликвидации пожара привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали более 10 тыс. жителей.

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