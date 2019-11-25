Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в траурной церемонии возле первого в мире памятника умершим от голода "Разорванное кольцо жизни" в канадском городе Эдмонтон.

"Очень трудно понять масштаб этой трагедии. Представить, что было убито от 8 до 10 млн украинцев, истреблено весь цвет украинской нации. Украинцы всегда были тружениками. Куда бы ни приезжали украинцы - включая Канаду - они прежде всего начинали выращивать хлеб. Отобрать у них хлеб и убить их голодом - это страшное преступление, страшная трагедия ", - сказал Порошенко, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Лидер политсилы подчеркнул, что именно канадский сенат первым признал Голодомор украинского народа как преступление сталинского режима. И именно в Эдмонтоне был установлен первый памятник Голодомору. Порошенко поблагодарил украинцев Канады за то, что они фактически сохранили историческую память о погибших предках и передали ее потомкам.

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Лидер "Европейской Солидарности" также выразил благодарность Епископу Эдмонтонскому Илариону за его неоценимый вклад в получение Томоса об автокефалии Украинской православной Церкви. По словам Порошенко, для Кремля восстановления независимой поместной украинской церкви стало настоящей катастрофой, соизмеримой с развалом Советского Союза.

"Я хочу поблагодарить украинцев Канады за неутомимый труд на Украину. И за памятник. И за огромное количество волонтеров, которые помогали Украине остановить российское нашествие. Она остановлена ​​в том числе и вашими усилиями", - подчеркнул Порошенко.

В рамках международной конференции безопасности в Галифаксе пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил увеличение военно-технической помощи Украине с Министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном.