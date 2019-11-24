Петр Порошенко в Галифаксе обсудил вопросы военно-технической помощи Украине с министром обороны Канады

Фото: eurosolidarity.org

В рамках международной безопасности конференции в Галифаксе пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил увеличение военно-технической помощи Украине с Министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, который сохранил свою должность в новом правительстве Джастина Трюдо. Об этом Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Традиционно теплая и дружеская встреча с министром обороны Канады. Поздравил Harjit Sajjan с переутверждением на этой важной должности в новом правительстве. Уверен, это станет залогом неизменной поддержки Украины в сфере безопасности и обороннний сферах", - отметил Порошенко.

"Должны и далее совместно работать над увеличением военно-технической помощи Украине для отпора российской агрессии и в вопросе членства нашего государства в НАТО", - убежден Петр Порошенко.