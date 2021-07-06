Порошенко не доверяют 75% опрошенных, говорят социологи. Фото: Getty Images

Пятый президент Петр Порошенко возглавил антирейтинг политиков. Об этом сообщила Социологическая группа "Рейтинг", которая опубликовала опрос граждан в течение 30 июня - 3 июля.

45% опрошенных не проголосовали бы за Порошенко ни при каких обстоятельствах. Далее в антирейтинге Юрий Бойко - не проголосовали бы 36%, Юлия Тимошенко - 32%, Владимир Зеленский - 27%, Олег Ляшко - 24%.

Каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Евгения Мураева.

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Порошенко не доверяют 75%, Виктору Медведчуку - 70%, Юлии Тимошенко - 68%, Бойко - 58%, Зеленскому и Денису Шмыгалю - 52%.

Социологи опросили по телефону 2500 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования - не более 2%.

В мае журналисты Bihus.info опубликовали материал о подозреваемом в государственной измене Викторе Медведчуке "Как закалялась мразь". В сюжете вспоминают, в частности, Петра Порошенко. В начале июня Порошенко сходил на допрос в СБУ.