Порошенко вбухал на адвокатов 11 млн грн

Порошенко планирует вернуться из-за границы 17 января. Фото: Facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко потратил почти 11 млн грн на юридические услуги.

Об этом сообщил в изменениях в декларацию от 6 января.

Указал, что 29 декабря потратил на юруслуги 10 990 059 грн. В прошлом году Порошенко сообщал, что находился в Польше.

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Такую сумму Порошенко потратил по делу против братьев Суркисов, рассматриваемую Высоким судом Лондона, объяснили в партии политика "Європейська солідарність".

В сентябре 2021-го лондонский суд отклонил иск Игоря Суркиса и шести его компаний к Порошенко и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой по делу Приватбанка.

В "ЕС" заявили, что адвокаты Суркиса затягивали рассмотрение вопроса о компенсации Порошенко судебных издержек. Поэтому в конце декабря до получения компенсации Порошенко уплатил часть гонорара международной юридической компании, защищавшей его интересы.

Сумма выплаты – 300 тыс. фунтов стерлингов или 11 млн грн. Общая сумма на защиту в деле составила до 2 млн фунтов (более 74,6 млн грн).

В прошлом году лондонский суд отклонил иск Суркиса и связанных с ним компаний на $350 млн к Порошенко и Гонтаревой по поводу компенсации за потерянные во время национализации Приватбанка в 2016 году активы.

На прошлой неделе Порошенко заявил, что намерен вернуться в Украину 17 января. 17 декабря у Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. 10 января ДБР заявило, что не арестовало телеканалы "5 канал" и "Прямий", связанные с Порошенко.