Порошенко в Канаде почтил память жертв Голодомора

Порошенко находится в Канаде на Международном форуме безопасности. Фото: Politician. com

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко почтил память жертв Голодомора в канадском городе Галифакс.

Порошенко приехал в Канаду на Международный форум безопасности. По его словам, цель украинской делегации - держать мировую коалицию вокруг Украины для решительного отпора российской агрессии. Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Канада была одной из первых стран, которая признала Голодомор геноцидом украинского народа. И один из первых памятников в мире, посвященный Голодомору, установлен именно в Канаде, в городе Эдмонтон. Там в понедельник наша делегация почтит память жертв Голодомора вместе с украинской диаспоро ", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что ни один режим не сможет уничтожить Украину и украинский народ.

"Сталинский режим намеренно пытался уничтожить поколения украинцев. И сейчас Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина. И имеет такую ​​же цель: уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри - Украина объединится и возродится", - подчеркнул лидер партии "ЕС".

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От искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах умерли более 7 млн ​​человек. В пик смертности - в июне 1933 года в Украине умирали ежесуточно 34170 человек. Каждые 5 секунд - 2 человека. Настоящее количество жертв невозможно подсчитать. Ведь советская власть уничтожала все документы, касающиеся геноцида против украинского народа.