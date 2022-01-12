Порошенко в Брюсселе встретился с генсеком Европейской народной партии

В ходе рабочей поездки в Брюссель лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с Генеральным секретарем Европейской народной партии Антонио Лопес-Истурисом. Были обсуждены вопросы укрепления евроатлантической солидарности с Украиной из-за агрессии России.

Автор: eurosolidarity.org

Порошенко подчеркнул недопустимость восстановления концепции сфер влияния на европейском континенте и предоставления России права вето на свободный выбор европейских государств геополитических союзов и интеграционных образований. Он призвал к введению превентивных, а не реактивных санкций против российских властей за отказ от деэскалации и обострение рисков масштабного вторжения на территорию Украины. Речь идет в частности об отключении России от финансовой системы SWIFT, запрет на любые операции с российскими долговыми обязательствами, санкций против приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц и членов их семей и остановку "Северного потока-2".

Автор: eurosolidarity.org

Обсудили также и вопросы внутриполитического развития в Украине, в частности в контексте растущей инструментализации властью правоохранительных органов и правосудия для борьбы с политическими оппонентами.