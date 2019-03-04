Порошенко уволил своего друга Гладковского

Президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он заявил на совете регионального развития в Николаеве.

"Хочу сказать честно и прямо об одной важной вещи. Как вы знаете, на прошлой неделе было журналистское расследование, основанное на утечки из правоохранительных органов относительно возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок. И оно вызвало большой общественный резонанс.

Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду. И я, как президент тоже хочу. Поэтому сейчас будут созданы все необходимые условия для этого", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что "утром перед отлетом в Николаев" подписал указ об увольнении Гладковского.

"Так же он снят с должности председателя межведомственной комиссии политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - добавил Порошенко.

"Президент, конечно, не суд и я не есть судьей. И мое заявление точно не является приговором. Но мой долг создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если есть доказана вина не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давние знакомства с президентом. Все равны перед законом.

Публично обращаюсь к Национального антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "и", - заявил он.

Также Порошенко заявил, что поручил секретарю СНБО Александру Турчинову провести в среду 6 марта заседание СНБО. Его посвятят реформированию Уркоборонпрома и прозрачности его деятельности.

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.