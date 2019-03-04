Порошенко уволил своего друга Гладковского

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 0
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 1665
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1071
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1989
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1746
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3735
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2340
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1152
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2817
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
Фото
Все фото
11
2
4
4
9
Коррупция в оборонке, импичмент и &quot;зубы&quot; Зеленского - о чем говорили кандидаты на этой неделе
Коррупция в оборонке, импичмент и "зубы" Зеленского - о чем говорили кандидаты на этой неделе
Гриценко и Садового поймали за кофе
Гриценко и Садового поймали за кофе
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Как Ющенко отгулял 65-летие
Как Ющенко отгулял 65-летие
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Видео
Все видео
Порошенко уволил своего друга Гладковского
Порошенко уволил своего друга Гладковского
Порошенко высмеял известный телеведущий
Порошенко высмеял известный телеведущий
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
"В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
Порошенко: коррупционеры задолбали
Порошенко: коррупционеры задолбали
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1746
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2340
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1422
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4410
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 1557
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
понедельник, 04 марта 2019 12:30

Порошенко уволил своего друга Гладковского

1 Комментировать
Порошенко уволил своего друга Гладковского
Президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он заявил на совете регионального развития в Николаеве.

"Хочу сказать честно и прямо об одной важной вещи. Как вы знаете, на прошлой неделе было журналистское расследование, основанное на утечки из правоохранительных органов относительно возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок. И оно вызвало большой общественный резонанс.

Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду. И я, как президент тоже хочу. Поэтому сейчас будут созданы все необходимые условия для этого", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что "утром перед отлетом в Николаев" подписал указ об увольнении Гладковского.

"Так же он снят с должности председателя межведомственной комиссии политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - добавил Порошенко.

"Президент, конечно, не суд и я не есть судьей. И мое заявление точно не является приговором. Но мой долг создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если есть доказана вина не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давние знакомства с президентом. Все равны перед законом.

Публично обращаюсь к Национального антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "и", - заявил он.

Также Порошенко заявил, что поручил секретарю СНБО Александру Турчинову провести в среду 6 марта заседание СНБО. Его посвятят реформированию Уркоборонпрома и прозрачности его деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов

Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко уволил своего друга Гладковского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев

Последний гетман закрывал казацкие винокурни

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 33781
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 14481
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 13887
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 13367
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 4 Просмотров: 9828
Политика
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг Просмотров: 1332
Порошенко высмеял известный телеведущий
Порошенко высмеял известный телеведущий
 Просмотров: 1521
В КИУ объяснили, почему кандидаты в президенты снимаются с выборов
В КИУ объяснили, почему кандидаты в президенты снимаются с выборов Просмотров: 720
Жесткий промышленный протекционизм в Германии станет еще более открытым – эксперт
Жесткий промышленный протекционизм в Германии станет еще более открытым – эксперт Просмотров: 144
Штепу снова госпитализировали
Штепу снова госпитализировали Просмотров: 639
Больше всего комментируют
8
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
5
Создали петицию с требованием помиловать Дронова
4
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Голосов: 13933
Голосование Почему я не буду голосовать за Юрия Бойко на президентских выборах в 2019 году?
  • Никогда не поддерживал "регионалов" и теперь не буду
  • Он еще за "вышки Бойко" не отчитался
  • Стране надо президент не со старой политической элиты
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Бойко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua