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четверг, 07 ноября 2019 17:29

Порошенко услышали на оккупированных территориях через радиостанцию "Тризуб ФМ"

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Во время рабочей поездки на Донбасс лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко с членами команды привезли для радиостанции "Тризуб ФМ" новый передатчик. В Карловке, откуда говорит радиостанция, Порошенко во время прямого радиоэфира рассказал слушателям из Донбасса о впечатлениях от многочисленных встреч с проукраинскими активистами и военными.

  Пятый президент Петр Порошенко привез для радиостанции Тризуб ФМ новый передатчик
Пятый президент Петр Порошенко привез для радиостанции Тризуб ФМ новый передатчик

"Тризуб" - радиостанция, которая очень зубастая в эфире и несет украинское мнение, украинскую песню, украинскую музыку, украинское слово для тех, кто любит Украину. Это радиостанция, откуда вы можете услышать правду, это радиостанция, которая подтверждает, что Украина за мир, и мир для Украины превыше всего. Мир, а не капитуляция. Мир, а не сдача интересов Украины. Мир и защита каждого украинца, независимо от того, на какой территории он бы не был - на территории свободной Украины или на оккупированной территории. Мы гордимся, что мы украинцы", - обратился к слушателям Петр Порошенко.

"Мы сегодня делаем все для того, чтобы увеличить и улучшить вашу возможность слышать украинское слово и украинскую песню. И сегодня мы к фантастической команде радиостанции "Тризуб" прибыли не с пустыми руками - мы привезли новый радиопередатчик. Те, кто поддерживает Украину и украинское радио, поддерживает радио "Тризуб", будет иметь возможность слушать, наслаждаться более качественным сигналом, который будет доставлен новым украинским радиопередатчиком", - сообщил Порошенко.

Он также сообщил, что радио наконец получило соответствующие лицензии на вещание. "И делают это ребята-энтузиасты, ребята-волонтеры, сочетая, кстати, лечение зубов для украинских воинов и гражданских, которые расположены здесь, в прифронтовой зоне. И несет месседж на украинском языке, украинскую песню, для того, чтобы укреплять украинское государство", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

  Пятый президент Петр Порошенко привез для радиостанции Тризуб ФМ новый передатчик
Пятый президент Петр Порошенко привез для радиостанции Тризуб ФМ новый передатчик

Радио "Тризуб ФМ" созданное врачами-добровольцами, которые в Карловке организовали стоматологическую помощь бойцам ВСУ. В стоматологии сейчас современное оборудование, необходимые медикаменты, здесь вахтовым методом работают лучшие врачи Украины. За 4 года здесь волонтерствовали около 200 сотен врачей, которые оказали профессиональную помощь более 35 тыс. пациентам.

Петр Порошенко в прямом радиоэфире пожелал всем, кто на Донбассе защищает Украину, чтобы наша армия продвинулась до границы и полностью возобновила украинский суверенитет, украинскую власть, украинский флаг, украинский язык и украинское государство на всей оккупированной территории.

Европейская Солидарность
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  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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