Порошенко сообщил хорошие новости из Брюсселя

Порошенко подчеркнул неотвратимость наказания для всех, кто имеет отношение к аннексии Крыма. Фото: ukrinform

Послы стран Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против 6 лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.

"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

Это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", - написал президент.

Он поблагодарил партнеров Украины за солидарность и поддержку.

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Впервые санкции против России ЕС ввел в 2014-м после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе. С тех пор ограничения неоднократно продлевали и расширяли.