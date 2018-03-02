Порошенко сделал заявление по транзиту газа из РФ

"Транзита ничего не угрожает. Украина - надежный поставщик" - президент Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Транзиту российского газа через территорию Украины в страны ЕС ничего не угрожает.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совещания по вопросам энергетической безопасности, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика", - заверил президент.

По его словам, "РФ и РАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления".

"Это не пройдет. Украина - надежный партнер", - добавил глава государства.

Он также отметил, что об этой ситуации проинформировали западных партнеров.

Порошенко принял заявление Европейской Комиссии и других партнеров Украины, в частности правительства Германии, по этому вопросу.

"Они понимают, кто ответственен", - сказал Порошенко.

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Обучение в детских садах, школах и вузах приостановили до 6 марта включительно с целью экономии газа в связи с тем, что Россия отказалась поставлять голубое топливо в Украину. По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. После получения решения суда Газпром отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В Нафтогазе такое поведение Газпрома назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража. По данным Укртрансгаза, Газпром ни дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта с поддержания необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.