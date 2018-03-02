Порошенко сделал заявление по транзиту газа из РФ

Транзиту российского газа через территорию Украины в страны ЕС ничего не угрожает.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совещания по вопросам энергетической безопасности, сообщает "Інтерфакс-Україна"
"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика", - заверил президент.
По его словам, "РФ и РАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления".
"Это не пройдет. Украина - надежный партнер", - добавил глава государства.
Он также отметил, что об этой ситуации проинформировали западных партнеров.
Порошенко принял заявление Европейской Комиссии и других партнеров Украины, в частности правительства Германии, по этому вопросу.
"Они понимают, кто ответственен", - сказал Порошенко.
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Обучение в детских садах, школах и вузах приостановили до 6 марта включительно с целью экономии газа в связи с тем, что Россия отказалась поставлять голубое топливо в Украину.
По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.
После получения решения суда Газпром отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В Нафтогазе такое поведение Газпрома назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.
По данным Укртрансгаза, Газпром ни дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта с поддержания необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.
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