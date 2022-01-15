Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому

Порошенко упрекнул Зеленского в отдыхе. Фото: Reuters

Пятый президент Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, предложил действующему главе государства Владимиру Зеленскому "подставить плечо".

Об этом заявил с Брюсселя 15 января.

"Мы готовы помогать власти. Мы готовы давать свои мысли и свои советы. Мы готовы подставить плечо, если нужно. Мы готовы взять под руки, если нужно.

Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не уходят в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он президент. И в его немощных руках есть булава. А как говорится – к булаве нужно еще и голову", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Європейська солідарність".

Порошенко упрекнул Зеленского в том, что президент "за последние три недели очень напряженно отдыхал: сначала в Гуте с Ермаком, потом в Буковеле с Коломойским, потом снова в Буковеле с Ермаком".

"Он якобы не заметил, что мир изменился. Россия ворвалась в Казахстан, так же как когда-то Советский Союз вторгся в Венгрию, ворвался в Чехословакию.

Украина сегодня должна защититься. Защититься как от военного вторжения, так и от влияния России", – заявил.

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Также в "ЕС" заявили, что Порошенко, в отношении которого на понедельник, 17 января, запланировано заседание суда для избрания меры пресечения, планирует поехать в Брюссель 24 января на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Порошенко заявил, что намерен вернуться в Украину 17 января.