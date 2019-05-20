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понедельник, 20 мая 2019 15:24

Порошенко рассказал об амбициях

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Порошенко рассказал об амбициях
Петр Порошенко снова примет участие в выборах. Фото: Reuters

Пятый президент Петр Порошенко пообещал остаться в политике и участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся 2024-го.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, пишет телеканал "24"

"Я рассматриваю выборы, которые состоялись, не как поражение. И этим я больше горжусь, что мы утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.

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Во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.

Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия объявила 30 апреля.

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