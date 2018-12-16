Порошенко рассказал, как Путин побоялся говорить с ним по телефону

Путину нечего сказать, говорит президент Петр Порошенко. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин не захотел говорить с президентом Украины Петром Порошенко о пленных украинских моряках. Об этом Порошенко рассказал на пресс-конференции.

"Когда во время акта агрессии я набрал его для того, чтобы пообщаться, он отказался от общения не потому, что он как он объясняет "избирательным процессом в Украине". Он отказался, потому что ему нечего сказать. Вся правда полностью на стороне Украины.

И касательно доказательств агрессии, он просто не ожидал, что нам удастся так быстро их собрать. Начиная от спутниковых снимков и заканчивая данных наших партнеров и видео. Он к этому оказался не готов. И ему нечего было отвечать. И поэтому он отказался от разговора", - сказал Порошенко.

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25 ноября российские силовики под прапором РФ атаковали 3 украинских катера в Азовском море и применили оружие. 6 украинских военных получили ранения. После атаки спецназ ФСБ захватил украинские катера "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с личным составом. Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал всех 24 моряков на 2 месяца. Их перевезли в Москву.