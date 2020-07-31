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пятница, 31 июля 2020 12:55

Порошенко прокомментировал американский законопроект о безопасности партнерства с Украиной

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Порошенко прокомментировал американский законопроект о безопасности партнерства с Украиной
Петр Порошенко считает, что "внесенный нашими друзьями законопроект по безопасности партнерства с Украиной - Ukraine Security Partnership Act - посылает четкий сигнал и российскому агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины назвал законопроект о безопасности партнерства "очень своевременным и мощным проявлением двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США".

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, "внесенный нашими друзьями законопроект по безопасности партнерства с Украиной - Ukraine Security Partnership Act - посылает четкий сигнал и российскому агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии".

"Наши надежные стратегические партнеры в Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина и внутри, и снаружи. Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира", - подчеркнул пятый президент Украины.

Порошенко поблагодарил американских сенаторов "за шаг солидарности с Украиной".

"Искренне ценим призыв к укреплению безопасности партнерства между Украиной и США, включая усиленную дипломатическую поддержку, предоставление летального оружия, поощрение других партнеров к соответствующим шагам, как и назначение нового специального представителя", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщалось, американские сенаторы подали законопроект о ежегодном предоставлении Украине $300 миллионов помощи, в частности, для приобретения летального оружия для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится на сайте Комитета Сената США по международным отношениям.

"Двухпартийный закон о партнерстве в сфере безопасности Украины позволит решить эти вызовы [относительно давления со стороны Кремля] и укрепит оборону Украины за счет военной подготовки и оборудования. Этот законопроект показывает, что наша приверженность к безопасности Украины должна быть непоколебимой и защищенной от политики", - заявил сенатор Роберт Мендес.

Основные положения сенаторского законодательства:

• план дипломатической поддержки Украины на следующие 5 лет.
• призыв к Государственному департаменту создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.
• требование от администрации президента назначить специального посла в Украине, который будет звеном от США для мирных переговоров в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами.
• выделение до $300 миллионов в год военного финансирования для Украины, в частности, для приобретения летального оружия для ВСУ.
• отчет Министерства обороны и Государственного департамента о необходимости и возможности Вооруженных сил Украины, план оказания помощи США в сфере безопасности и любые рекомендации.
• выделение $4 миллионов в год на обучение украинских офицеров.

"Поддержка Украины против агрессии Кремля является важнейшим приоритетом национальной безопасности США и важным для глобальной стабильности. Этот двухпартийный закон предусматривает срочную необходимую помощь Украине в секторе безопасности для защиты ее суверенитета", - добавила сенатор Джин Шахин.

Напомним, что 24 июля Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 на сумму $ 740,5 млрд, который предусматривает военную помощь Украине в $250 миллионов и ужесточение санкций против России.

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