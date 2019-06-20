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четверг, 20 июня 2019 18:42

Порошенко призывает собрать СНБО

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Порошенко призывает собрать СНБО
Порошенко призывает противостоять давлению Москвы на ПЦУ. Фото: "Прямой"

Пятый президент Петр Порошенко призвал собрать СНБО.

Причиной этого является иск Российской церкви в Украине об отмене государственной регистрации автокефальной Православной церкви Украины. Порошенко опубликовал видеообращение в Facebook.

"Это не церковный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, который требует внимания и президента, и СНБО. Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела - это красивая теория. А в строгой действительности оно означает равнодушие к российскому вмешательству" , - заявил он.

Порошенко отметил, что иск подали после поездки руководства Российской церкви в Украине с лидером "Оппоблока" Вадимом Новинским в Москву.

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"Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", - сказал Порошенко.

Предстоятель Российской церкви в Украине Онуфрий и народный депутат, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский поехали в РФ, где встретились с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

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