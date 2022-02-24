Порошенко призвал ввести против России адские санкции

 
Ексклюзивы
1/5
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5823
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 783
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1881
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4014
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 819
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 7551
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 837
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 4041
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 243
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10522
Фото
Все фото
60
5
3
11
17
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
&quot;Путин – х**ло&quot; – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
Видео
Все видео
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает
Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает
Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься
Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 9090
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3645
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2520
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 738
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2475
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1206
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
четверг, 24 февраля 2022 10:21

Порошенко призвал ввести против России адские санкции

  Комментировать
Порошенко призвал ввести против России адские санкции
Экс-президент Петр Порошенко: "Мы боремся за правду и обязательно победим"

Путин объявил войну всему цивилизованному миру, но Украина победит.

Об этом сказал Петр Порошенко журналистам у Верховной Рады.

"Путин объявил войну не Донбассу, как он заявил в своем телеобращении, не только украинскому народу и украинскому государству, а объявил войну Европе и всему цивилизованному миру. Ни у кого уже не осталось никаких иллюзий и никаких надежд. Путин понимает только силу", – подчеркивает Порошенко.

"Нас ждут большие испытания. Но мы сражаемся и боремся на своей земле, мы сражаемся и боремся за правду", - убежден Порошенко.

"У нас есть все основания получить реальную помощь – и не только санкциями, не только деньгами. В первую очередь в чем сейчас нуждается Украина – это Ленд-лиз, высокотехнологичное оружие, защитное, летальное – для того, чтобы решение каждого российского солдата зайти на святую украинскую землю не осталось безнаказанным", – подчеркнул пятый президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко призвал ввести жесткие санкции против Путина - Financial Times

"Я хочу, чтобы все увидели, что Киев демонстрирует ответственное поведение. И нам сейчас нужно предпринять решительные действия по срочной организации мер территориальной обороны. Включая раздачу оружия гражданскому населению, запуск дронов, средств коммуникации и все остальное для того, чтобы повысить цену, если захватчик будет продвигаться дальше", – объясняет лидер партии.

"Мы требуем "адских" санкций и твердо убеждены, что они будут. Надежда на армию. Надежда на украинский народ и надежда на наших партнеров. Наиболее трудным будет продержаться первых три дня, потому что потом мы будем иметь позицию наших партнеров, которые позволят нам повысить эффективность нашей борьбы. Я твердо убежден, что мы продержимся", – говорит Порошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко призвал ввести против России адские санкции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Самое читаемое
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 52755
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 36562
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 30042
Киев атаковали баллистическими ракетами
Киев атаковали баллистическими ракетами Просмотров: 20737
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 19935
Политика
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
 1 Просмотров: 2232
Куда Россия наносит удары - данные МВД и Госпогранслужбы
Куда Россия наносит удары - данные МВД и Госпогранслужбы Просмотров: 4707
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
 Просмотров: 1764
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
 Просмотров: 1197
Рада ввела военное положение в Украине
Рада ввела военное положение в Украине Просмотров: 891
Больше всего комментируют
6
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
6
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
5
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
1
Украинская телеведущая подписалась в сепаратизме - хвалила Путина за оккупацию ОРДЛО
Голосов: 1928
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть