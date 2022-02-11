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Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины

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  Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину"
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину"

Экс-президент Петр Порошенко во время выступления перед тысячами сторонников возле Киевского апелляционного суда призвал все демократические силы объединиться для отпора Путину.

Он подчеркнул, что украинцы не позволят властям превратить государство в "новороссию" образца Януковича.

"Мы с вами – главная сила, которая не даст этого сделать. Мы не дадим уничтожить то, что мы с вами сделали с 2014 года. Они не понимают, что такое Украина, и потому они сейчас пытаются устроить судилище над оппозицией. Почему они это делают? Потому что они с вами нас боятся. Казалось, вся власть у них, казалось бы, у них правоохранительные органы, не имеющие ничего общего с правом", – говорит Порошенко.

"Только от нас с вами зависит, отстоим ли мы право, демократию и европейский выбор Украины", – отмечает лидер партии.

  Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину"
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину"

"Но мы – государственники. И мы как государственники будем совместно делать решительные действия на объединение государства. Только наша сила, как в 2014-м, остановит Путина. Мы умеем и знаем, как это делать. Мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах. 100% тогда мы объединили страну – и способны объединить сейчас", – говорит Порошенко.

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"Сейчас не время для внутренних разборок. Сейчас мы все должны объединиться, и я здесь перед этим судилищем призываю все демократические оппозиционные силы отбросить амбиции, отбросить собственные рейтинги. Я имею право это говорить, потому что сегодня украинский народ больше всего доверяет нашей команде, – отбросить все и объединиться. Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину. И только объединенной Украиной мы его остановим. Только объединенной Украиной мы можем принести мир", – убежден пятый президент.

  Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину"
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину"

  Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину"
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину"

"Это именно то, чего хочет Украинский народ. Чтобы Путин убрался со своими войсками, прекратил убивать украинцев. А мы сами у себя разберемся, как нам строить Украину и мощно двигать нашу страну в НАТО и в ЕС", - резюмирует Порошенко.

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