Порошенко призвал обсудить в Раде российскую угрозу

Следует немедленно провести заседание парламента с участием президента для обсуждения противостояния угрозе российского вторжения – Порошенко. Фото: eurosolidarity

Верховная Рада должна немедленно провести заседание по обсуждению ситуации, связанной с вероятностью начала Россией полномасштабных военных действий против Украины.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Я прямо сейчас требую от украинской власти ответных действий. Мы должны созвать Совет национальной безопасности и обороны, пригласив туда лидеров всех фракций, включая оппозиционные, потому что эта дискуссия должна состояться на объединение общества, народа и страны для того, чтобы повысить способность Украины давать отпор агрессору", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также заявил, что президент Владимир Зеленский должен прийти в Верховную Раду для обсуждения угрозы эскалации со стороны России и мер, которые будут предприниматься на уровне всех органов государственной власти для противостояния этим угрозам.

"Президент должен прийти в парламент, провести закрытую сессию. Почему в Конгрессе Соединенных Штатов, Бундестаге, Европарламенте обсуждается вопрос Украины, а украинский парламент пока не вовлечен в это? Я твердо убежден, что это будет шаг на увеличение способности защиты нашего государства", – сказал он.

Пятый президент также подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства должно быть отражено в государственном бюджете. "Степан Тимофеевич (Полторак – ред..), поправьте меня, если я неправ, но последний раз еще мы с вами повышали денежное довольствие украинским военным", – добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что армию следует обеспечить горючим, оружием, амуницией. "Это повышение цены, которую заплатит Путин, если будет пытаться двинуться на нашу территорию, в украинское государство. И это точно способно остановить Путина, и это будет принятие решения, чтобы в Украине не было войны", – убежден он.

"Ибо нет народа в мире, который больше хотел бы мира, чем украинцы, чем мы с вами. Я в этом твердо уверен", – заметил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что угроза начала вторжения российской армии в Украину сейчас обсуждается на всех международных площадках: "Сегодня в Ливерпуле проходит совет министров иностранных дел стран Большой семерки, в понедельник состоится заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза по Украине. Во вторник состоится, и я благодарю своих коллег депутатов Европарламента, состоятся дебаты по Украине в Европарламенте. Вчера состоялись дебаты в Бундестаге – одним из первых вопросов, рассматриваемых правительством Германии, является вопрос Украины. 16-17 декабря состоится Совет Европейского Союза – вопрос Украины будет в повестке дня".

"У меня требование к украинской власти – вы должны быть на каждом из этих заседаний. Потому что в 2014 году меня как Президента не приглашали на Совет Европейского Союза и, тем не менее, впервые в истории мы там были. Мы донесли правду, обеспечили принятие решения о санкциях против России и объединенного пакета помощи Украине", – отметил он.