Порошенко призвал обсудить в Раде российскую угрозу

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 2601
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 783
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1125
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2133
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1269
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 756
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1710
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 945
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16443
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3492
Фото
Все фото
15
5
12
6
5
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
&quot;Мамай, оккупанты нам не братья&quot;: ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - &quot;Схемы&quot;
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - "Схемы"
Видео
Все видео
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3411
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5922
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1368
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4266
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 198
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 14:42

Порошенко призвал обсудить в Раде российскую угрозу

  Комментировать
Порошенко призвал обсудить в Раде российскую угрозу
Следует немедленно провести заседание парламента с участием президента для обсуждения противостояния угрозе российского вторжения – Порошенко. Фото: eurosolidarity

Верховная Рада должна немедленно провести заседание по обсуждению ситуации, связанной с вероятностью начала Россией полномасштабных военных действий против Украины.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Я прямо сейчас требую от украинской власти ответных действий. Мы должны созвать Совет национальной безопасности и обороны, пригласив туда лидеров всех фракций, включая оппозиционные, потому что эта дискуссия должна состояться на объединение общества, народа и страны для того, чтобы повысить способность Украины давать отпор агрессору", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также заявил, что президент Владимир Зеленский должен прийти в Верховную Раду для обсуждения угрозы эскалации со стороны России и мер, которые будут предприниматься на уровне всех органов государственной власти для противостояния этим угрозам.

"Президент должен прийти в парламент, провести закрытую сессию. Почему в Конгрессе Соединенных Штатов, Бундестаге, Европарламенте обсуждается вопрос Украины, а украинский парламент пока не вовлечен в это? Я твердо убежден, что это будет шаг на увеличение способности защиты нашего государства", – сказал он.

Пятый президент также подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства должно быть отражено в государственном бюджете. "Степан Тимофеевич (Полторак – ред..), поправьте меня, если я неправ, но последний раз еще мы с вами повышали денежное довольствие украинским военным", – добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что армию следует обеспечить горючим, оружием, амуницией. "Это повышение цены, которую заплатит Путин, если будет пытаться двинуться на нашу территорию, в украинское государство. И это точно способно остановить Путина, и это будет принятие решения, чтобы в Украине не было войны", – убежден он.

"Ибо нет народа в мире, который больше хотел бы мира, чем украинцы, чем мы с вами. Я в этом твердо уверен", – заметил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что угроза начала вторжения российской армии в Украину сейчас обсуждается на всех международных площадках: "Сегодня в Ливерпуле проходит совет министров иностранных дел стран Большой семерки, в понедельник состоится заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза по Украине. Во вторник состоится, и я благодарю своих коллег депутатов Европарламента, состоятся дебаты по Украине в Европарламенте. Вчера состоялись дебаты в Бундестаге – одним из первых вопросов, рассматриваемых правительством Германии, является вопрос Украины. 16-17 декабря состоится Совет Европейского Союза – вопрос Украины будет в повестке дня".

"У меня требование к украинской власти – вы должны быть на каждом из этих заседаний. Потому что в 2014 году меня как Президента не приглашали на Совет Европейского Союза и, тем не менее, впервые в истории мы там были. Мы донесли правду, обеспечили принятие решения о санкциях против России и объединенного пакета помощи Украине", – отметил он.

"Европейская Солидарность"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко призвал обсудить в Раде российскую угрозу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 36316
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку Просмотров: 32644
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 22969
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 8442
Колонна растянулась на сотни метров: Черниговская область простилась с погибшими в масштабной аварии
Колонна растянулась на сотни метров: Черниговская область простилась с погибшими в масштабной аварии
4
 Просмотров: 7425
Политика
Ситуация на границе Украины не изменилась после переговоров США и России — Пентагон
Ситуация на границе Украины не изменилась после переговоров США и России — Пентагон Просмотров: 9
"ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за поведение в зоне ООС
"ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за поведение в зоне ООС Просмотров: 81
США выделят $20 млн Украине для укрепления границ
США выделят $20 млн Украине для укрепления границ Просмотров: 36
Зеленский и первая леди посетили праздничную церемонию по случаю 30-летия УАФ
Зеленский и первая леди посетили праздничную церемонию по случаю 30-летия УАФ
5
 Просмотров: 198
Референдум по Донбассу Порошенко назвал реализацией планов Путина
Референдум по Донбассу Порошенко назвал реализацией планов Путина Просмотров: 261
Больше всего комментируют
23
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
3
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
3
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
Голосов: 9734
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть