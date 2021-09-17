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пятница, 17 сентября 2021 21:13

Порошенко призвал мир не признавать так называемые "выборы" в российскую Госдуму

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Порошенко призвал мир не признавать так называемые &quot;выборы&quot; в российскую Госдуму
Пятый президент отметил необходимость усиления санкций против РФ. Фото: eurosolidarity

Россия грубо пренебрегает нормами и принципами международного права и игнорирует Минские договоренности. Привлечение украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, к так называемым "выборам" российского парламента - вызов, сопоставимый с увлечением Крыма и прямым вторжением регулярных подразделений российской армии на Донбасс.

Об этом в видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он призвал президента Владимира Зеленского безотлагательно привлекать партнеров к усиленному давлению на Кремль.

"Следует реанимировать угробленную Зеленским международную коалицию в поддержку Украины, усилить совместное давление на Кремль, углубить санкции против России", - подчеркнул Порошенко.

"Владимир Александрович! Отбросьте все иллюзии, проснитесь же и будите партнеров, которых вы усыпили болтовней о том, что удастся где-то сойтись посередине. Политика умиротворения агрессора, которую вы обещали, когда шли к власти, - не работает", - отмечает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" предлагает не признавать эти выборы самим и убедить партнеров поступить таки же.

"Речь идет не только о том, чтобы дать отдельную резко-негативную оценку выборам в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Возможно, и о большем. Нет оснований считать, что эти "выборы" в России будут лучше, чем прошлогодние "выборы" в Лукашенко. Поэтому и оценки должны быть тождественными", - отмечает Порошенко.

"Во-вторых, организовать мощную волну осуждения паспортизации как акта агрессии против Украины. Осудить это должны и на уровне Генассамблеи ООН, и наши партнеры по Европейскому Союзу, в частности по результатам саммита Украина-ЕС в октябре. Россия понести международно-правовую ответственность", - убежден Порошенко.

Он подчеркивает - следует добиваться ужесточения санкций против РФ за систематическое невыполнение Минских договоренностей, незаконной паспортизации и электоральную аннексию.

"И главное - за то, что только за два с половиной года так называемого перемирия Россия убила на фронте более двухсот украинских воинов", - констатирует пятый президент.

"Энергетический шантаж, закулисные действия Москвы, накрутила цену на газ почти до тысячи долларов за тысячу кубов, должно привести в чувство тех европейцев, которые считают, что торговля с Россией это бизнес, а не жесткая геополитика. Путин зарвавшегося и это дает Украине еще один шанс остановить "Северный поток-2", - считает Порошенко.

Он также напомнил, что кроме нормандского формата, проводил и трехсторонние переговоры руководителей Украины, Германии и Франции.

"За Зеленского ни одного такого контакта не было. А зря. Может, стоит попробовать? Может это удастся теперь, когда Путин газовыми спекуляциями подставил Германию как лоббиста Северного потока-2? И когда Франция в шоке от планов Кремля послать в Мали наемников из частной армии Вагнера, спецоперацию по задержанию которых в прошлом году сорвал Офис Зеленского. К выработке общей позиции давления на Москву должны быть привлечены и Соединенные Штаты", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул - президент Украины в эти дни должен быть в Нью-Йорке, где открывается сессия Генассамблеи ООН, вести переговоры с партнерами и инициировать спецдебаты в рамках Совбеза ООН.

"Задача президента - привлечь внимание наших друзей, партнеров и союзников к преступлениям Кремля. Вспомнить о кампании запугивания крымскотатарской общины в Крыму, преобразования полуострова в "остров несвободы" и военную базу. Созвать спецдебаты в рамках Совбеза ООН. Украина должна добиться того, чтобы все страны-участницы "Крымской платформы" осудили Россию за арест первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, непосредственного участника конференции", - отмечает Порошенко.

"Европейская Солидарность"
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Дата
17
сентября

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